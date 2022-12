Míchel: "Estoy muy contento con la dinámica y el trabajo de los jugadores"

Tras el empate (1-1) con el Osasuna en el último amistoso del equipo El Girona volverá a ver acción oficial el próximo jueves, por Copa del Rey, contra el Cacereño

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este miércoles, tras el amistoso contra el Osasuna (1-1), que está "muy contento con el equipo, con la dinámica y con el trabajo que están haciendo los jugadores" desde que han regresado de las vacaciones por el Mundial.

El técnico rojiblanco argumentó que, en los tres amistosos jugados hasta ahora el Girona, "ha dado un paso adelante en el tema de juntarse más en la presión, de ser un equipo más agresivo". Apuntó que tiene "la incertidumbre de cómo estarán los demás equipos", pero reconoció que espera que el suyo ya está "en el mejor nivel" para el partido del jueves que viene contra el Cacereño, en la Copa del Rey.

Sobre el duelo con el Osasuna, admitió que le gustó "la intensidad en la presión" y que su equipo generó "muchas situaciones con balón". Y también lamentó que "la parte negativa" fuera la lesión del defensa Javi Hernández, que sufrió unas molestias en los isquiotibiales: "Es el único pero al partido". Además, respecto al mercado de invierno, Michel aseguró que está "encantado" con el equipo que tiene y que "a día de hoy" cuenta "con toda la plantilla".

Y añadió que el Girona está "abierto al mercado" por si "hay alguna posibilidad", pero remarcó que no es una cosa que le preocupe. "Lo que me preocupa es que la gente se recupere y esté lo antes posible", apostilló. En este sentido, Míchel explicó que cree que Reinier Jesus "estará para la Copa del Rey" y avanzó que Yangel Herrera y Borja García ya han comenzado a "hacer cosas" con el equipo. "Borja viene de un proceso largo, por lo que hay que ir más despacio en el sentido de meterle en competición. Y Yangel no ha hecho ningún entrenamiento de alta intensidad o de fútbol real con el equipo. Los dos podrían estar para LaLiga, pero va a ser justo", detalló.