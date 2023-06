Braithwaite, en la órbita del Girona

El atacante blanquiazul es una de las piezas que baraja el Girona para reforzar el apartado ofensivo El Espanyol solo contempla la cesión como salida para el internacional danés del equipo

El Girona cerró una temporada 2022/2023 para enmarcar en el que sólo faltó la guinda europea. Un objetivo al que el club no quiere renunciar en esta próxima campaña, la segunda consecutiva en la máxima categoría.

Con el apoyo del City Group, la entidad de Montilivi prepara un gran proyecto para afrontar una ilusionante campaña 2023/2024 con Míchel como capitán del barco. Fue el primero en renovar y tras él llegaron Aleix García y Juan Carlos. Por el momento, junto a la compra definitiva de Gazzaniga, son los únicos movimientos que ha presentado el Girona en lo que va de mercado, pero la lista de futuribles crece con cada jornada.

Marc Bartra y Marc Roca son algunos de los nombres que suenan para una plantilla que tiene en la parte ofensiva su punto más débil.

Con las bajas confirmadas de Taty Castellanos y Roro Riquelme, Míchel solo cuenta con Tsygankov, Stuani, Valery y Manu Vallejo, con poco protagonismo este curso. De ellos, solo el uruguayo es un nueve puro y en las filas rojiblancas urge un refuerzo en ese apartato.

Nuevo intento A esa lista podría sumársele el blanquiazul Martin Braithwaite. El futbolista danés dejó entrever en unas declaraciones con su selección que su futuro podría estar lejos del Espanyol. “He tenido una temporada increíblemente buena, así que, por supuesto, no hay duda de que muchos clubes estarán interesados en mí”, afirmó.

Ahora, varias informaciones apuntan a que uno de los equipos que habrían llamado a su puerta sería el Girona.

Braithwaite es uno de los viejos objetivos del conjunto gerundense. No es la primera vez que se interesan por él. Ya llamaron a su puerta hace algunas temporadas, cuando el internacional danés llegó a España para jugar en el Leganés.

Entonces no pudo darse, pero en esta ocasión, la oferta gerundense podría tentar al futbolista. Aunque no será tarea fácil. Según apunta ‘La Grada’, el Espanyol solo contemplaría la salida de Martin vía cesión, y además, el atacante no cuenta con una cláusula de escapa por el descenso como algunos de sus compañeros.

Esta temporada, el ariete ha firmado diez goles y dos asistencias en 31 partidos de liga con la camiseta blanquiazul. De firmar finalmente por los gerundenses, habría pasado por tres equipos catalanes en tres temporadas: Barça,Espanyol y Girona.