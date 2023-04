Bordalás: "No podía quedarme en casa de brazos cruzados"

"He venido por el cariño que tengo a mi presidente, que es amigo mío. También por cariño a mi club y a mi afición", aseguró el nuevo técnico del Getafe "Agradezco las muestras de cariño. Es mutuo. Pero ese cariño pediría que fuese para todos. Para el equipo, los jugadores. Lo necesitamos", añadió

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado durante su presentación oficial como nuevo técnico getafense que decidió asumir el reto de salvar al conjunto azulón porque no podía quedarse en su casa "de brazos cruzados", mientras su ex equipo sufría por intentar lograr la permanencia.

Destituido Quique Sánchez Flores, el fichaje de José Bordalás genera mucha ilusión en la afición del Getafe, que se agolpó a las puertas del Coliseum Alfonso Pérez para recibir al que fue su técnico entre 2016 y 2021. Clasificado en la penúltima posición, el preparador alicantino reconoció que apostó por ayudar a su equipo por los buenos momentos que vivió en el pasado.

"He venido por el cariño que tengo a mi presidente, que es amigo mío. También por cariño a mi club y a mi afición. No podía estar en casa de brazos cruzados. Me llamó el presidente y tengo que ayudar y echar una mano. Esto es un proyecto de todos, nuestro, mío como entrenador como máximo responsable, del presidente, de la afición, de los medios y de los jugadores. Ahora hay que centrarse en la competición y no pensar en otra cosa. Hay que intentar este reto que es complicado. Necesitamos a todos", dijo.

"No podía estar en casa de brazos cruzados. Se ha gestado muy rápido todo. Hablamos y estamos aquí, que es lo importante. Ahora hay que centrarse en el partido de mañana, intentar hacer un buen partido y conseguir los puntos para lograr el objetivo de la salvación", añadió.

Además, agradeció a la afición las muestras de cariño que le ha brindado desde que apareció por el Coliseum Alfonso Pérez la medianoche para formalizar su acuerdo. Bordalás, fue recibido por casi un centenar de aficionados que esperaron durante tres horas su salida de las oficinas del Getafe para mostrarle su apoyo.

"Agradezco las muestras de cariño. Es mutuo. Pero ese cariño pediría que fuese para todos. Para el equipo, los jugadores. Lo necesitamos. Tenemos que estar todos unidos por este reto complicado y difícil. Un reto bonito y vamos a intentar entre todos sacarlo adelante".

"La clave va a ser sumar los puntos necesarios para esa salvación. Para ello tenemos que ganar partidos y sumar puntos. Sobre todo estar unidos y ser conscientes de que no es fácil. Con el trabajo y con la unión de todos lo podemos conseguir", declaró.

También insistió en que el partido del Getafe más importante será "el inmediato" que en estos momentos será el del Espanyol, un equipo que también se juega "muchísimo". "Ahora mismo estamos centrados solo en ese partido. Ha habido poco tiempo para prepararlo. Se jugó el pasado miércoles, yo llegué anoche y hemos tenido solo una sesión. Tenemos que apoyar al equipo y con el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir", manifestó.

"Confío plenamente en el equipo. Muchos de ellos los he tenido a mis órdenes. Les conozco y me conocen. Sí que es un vestuario, me consta. Me lo ha dicho el presidente que les conocen. Ahora tenemos como objetivo que saquen su mejor versión para ayudar al equipo. Son siete finales", añadió.

Asimismo, informó de que desde que no dirige al Valencia, ha visto todos los partidos del campeonato incluidos los del Getafe y no quiso decir cuáles son los problemas de su nuevo equipo y sus posibles soluciones.

"No voy a desvelar mi opinión puesto que me hago cargo del equipo desde hoy. No puedo decir cuales van a ser los cambios o si van a ser grandes cambios. Ahora lo importante es el trabajo y el partido de mañana. Vamos a intentar desde mi experiencia y humildad que el equipo cambie de mentalidad", dijo.

"Al final, los entrenadores, todos trabajamos y estas cosas tiene el fútbol. Los entrenadores, cuando no se dan resultados, al final tiene que haber un cambio. Estoy seguro que Quique hizo un buen trabajo y ahora hay que centrarse en el momento actual. Mañana va a ser complicado. El Espanyol se juega muchísimo también. Va a ser un partido complicadísimo", finalizó.