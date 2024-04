William Levy rompe su silencio tras la polémica separación con su mujer: "Tengo mi versión"

Tras hacer el papel de Sebastián Vallejo en la telenovela 'Café con aroma de mujer', William Levy se ha convertido en uno de los actores del momento. El intérprete también salió en 'Montecristo' o 'Resident Evil', entre otras series y películas.

En cuanto a la vida personal, el artista conoció a su mujer Elizabeth Gutiérrez en 2003, tras trabajar en el concurso 'Protagonistas de novela'. Y aunque se han distanciado en dos ocasiones, ahora parece que es la definitiva, ya que no han superado una profunda crisis matrimonial.

La pareja tiene dos hijos en común: Christopher (18) y Kailey (14). La mexicana ha asegurado en la revista '¡Hola! Américas' que se han separado: "Actualmente no estamos juntos. Por mi parte nunca se debió a una falta de amor, simplemente creo que no soy la misma chica que hace 20 años, cuando nos conocimos (...) Lo que quiero en este momento es diferente. Siempre le querré, siempre le desearé lo mejor; como siempre he dicho, estando conmigo o no, quiero verle feliz".

Sin embargo, la actriz ha insinuado que ha habido alguna falta de amor o de respeto: "Creo que una relación se basa en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal".

Tras hacerse eco de la noticia, el cubano ha roto silencio en sus redes sociales: "Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy yo y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera".

Según ha informado 'People', la actriz dejó la casa familiar de Broward y se ha trasladado a un apartamento con su hija, mientras que Levy sigue permaneciendo en la residencia familiar junto a su hijo.