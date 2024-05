Will Smith tiene miedo de volver a acudir a El Hormiguero por esto

Will Smith es uno de los pocos actores internacionales que no ha dudado en repetir (y en varias ocasiones) su visita a El Hormiguero, el programa diario presentado por Pablo Motos y emitido en Antena en pleno access time.

El intérprete se encuentra de visita en España para promocionar su nueva película, Bad Boys: Ride or Die y este miércoles 29 de mayo de 2024 será invitado de honor del formato. Ahora bien, ¿sabías que el intérprete tiene un miedo?

Will Smith tiene miedo al castellano

En declaraciones realizadas a su cuenta personal de TikTok al poco de aterrizar en Madrid, el intérprete se mostró encantado de volver a la capital: "acabamos de aterrizar en Madrid. Es nuestra tercera ciudad de ocho que visitaremos", ha asegurado. Sin embargo, la parte más divertida del vídeo llega cuando expone su verdadero temor.

Will Smith, por mucho que parezca que no siente vergüenza, tiene miedo de volver a enfrentarse a la entrevista de Pablo Motos por el castellano. Si bien el intérprete se defiende y puede mantener una conversación decente, no se siente seguro: "tengo que practicar mi español. Quiero hacer mis entrevistas en español, pero es difícil porque no recuerdo las palabras. Cuando estoy en televisión tengo que hablar más rápido, tengo miedo porque no quiero parecer estúpido".

De todas formas, seguro que Will Smith lo hace genial esta noche en la entrevista que le tiene preparada Pablo Motos y su ejército de hormigas.