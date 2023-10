Un nuevo vídeo grabado por un testigo destapa incongruencias en el caso de Álvaro Prieto

Mario, el autor de unas imágenes de Álvaro Prieto, habló con Sonsoles Ónega

Sonsóles Onega, en su programa Y ahora Sonsoles, ha podido hablar con Mario, el testigo y autor de unas fotografías del cadáver de Álvaro Prieto que circularon por redes sociales y que ponen en duda la versión oficial de la Policía. Y es que el caso Álvaro Prieto está a punto de dar un nuevo giro con estas declaraciones que sorprendieron a los espectadores de Antena 3.

La muerte del que fuera jugador del Córdoba CF está rodeada de tantas incógnitas, que la familia ha preferido guardar silencio hasta la fecha. Su entierro se produjo en la más estricta familiar en Córdoba, con la presencia únicamente de sus seres queridos. Ahora, la persona que grabó las imágenes de Álvaro Prieto antes de que los agentes encontraran el cuerpo habla y confiesa algo que pone en duda la versión oficial:

"Le comentaba a un compañero tuyo, que yo bajé por vacaciones a Andalucía el día 11, porque el 12 tuve una boda y el 13 ya me volvía a Madrid con el AVE de las 16:55 horas que llega a Madrid a las 19:50 horas. Yo de ese tema no tenía ni idea, porque quise desconectar de todo en esos días", aseguró Mario.

Tren Renfe serie 449 | sport

El autor del vídeo es apasionado del mundo ferroviario y "grabé seis minutos cuomo cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias sobre este chico". Intentó fijarse en todos los detalles del vídeo pero no vio nada: "puse el vídeo en mi canal y en un foro de internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en ese punto blanco entre los vagones, que resultó ser el joven".

El vídeo fue grabado el 13 de octubre a las 17.00 horas, mientras que el cuerpo no fue hallado hasta el 16 de octubre por la mañana. Y la Policía no le ha pedido el citado vídeo para añadirlo a la investigación.