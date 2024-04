El sorprendente cambio físico de Dani Martín que te dejará sin palabras

Después de un tiempo ausente en redes sociales, Dani Martín ha reaparecido en Instagram confirmando lo que algunos medios de comunicación ya habían adelantado. El que fuera vocalista de El canto del loco ha protagonizado un sorprendente e inesperado cambio físico sobre el que él mismo se ha pronunciado: "se confirma. He adelagazado, llevo gafas y tengo el pelo rubio".

Dani Martín se sorprende de que muchos le pregunten por su estado de salud cuando él se encuentra mejor que nunca. Además, recueda que hace menos de dos años, la prensa criticó precisamente que tuviera un físico con varios kilos de más: "este año no había paparazzis. Solo están cuando estás como Micky Ballena, con el hambre que he pasado este año, sin vino, tomando el sol... Me he puesto un filtro porque estaba como Laura Palmer de blanco, pero este año no había paparazzis".

El cantante también ha aclarado por qué ha adelgazado, desmintiendo cualquier tipo de problema de salud con el que algunas voces le han relacionado: "he perdido peso porque me estoy cuidando. No estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso. Tengo la piel mejor, duermo mejor y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero estar sano por una alimentación equilibrada, mejor aún".

Buenas noticas las que ha dado Dani Martín a todo su fandom, que arde en deseos de escuchar nueva música tras la publicación del tema Ester Expósito.