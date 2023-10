Qué ha sido del niño del anuncio de "Es una fieshta": Así es su vida ahora

Ilan Cuesta sigue vivo, en Argentina, país en el que se rodó el anuncio realmente

Si hay un anuncio mítico que varias generaciones recordamos con detalle, ese es el de las compresas Ausonia en 2008, un spot en el que una madre animaba a su hijo a asistir una fiesta a pesar de que este se mostraba muy inseguro por llevar ortodoncia.

Esta era la razón por la que no podía hablar con una pronunciación perfecta y expresó: "¿cómo no me voy a reír? Es una fieshta?". ¿Qué ha sido de este chico, Ilan Cuesta? ¿Dónde se ha metido?

El anuncio fue tan conocido, que empezó a circular un rumor totalmente falso acerca de un posible suicidio. Se dijo que Ilan Cuesta se había quitado la vida por el bullying sufrido a raíz del spot, pero nada más lejos de la realidad: este joven de 27 años está vivo, eso sí, no en España: reside en Argentina, y atento, porque fue en el país latinoamericano donde se rodó el anuncio de compresas Ausonia, y no en España.

Ilan Cuesta no es español; es argentino. De esta forma, el actor tuvo que practicar mucho el acento español para que el spot no desentonase en nuestra televisión.

Ahora sabemos que este intérprete de publicidad, ahora estudiante de arquitectura, no se enteró de la repercusión que tuvo el anuncio hasta que algunos primos y tíos empezaron a explicarle el furor que causó su personaje en España.