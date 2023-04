Sale a la luz la última llamada de Piqué y Shakira

La conversación se produjo dos días antes de que la artista colombiana se mudara a Miami El exfutbolista se mostró muy enfadado por la decisión de la cantante

La historia de Shakira y Piqué no acaba. La artista colombiana ha decidido mudarse a Miami con sus hijos, y así lo comunicó hace una semana a través de sus redes sociales: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", escribió la cantante.

El programa 'Fiesta' ha filtrado el contenido de la última llamada entre el exfutbolista y la artista. En esta conversación, Shakira le dijo a Piqué que en dos días se mudaría definitivamente a Estados Unidos con Sasha y Milan.

La artista colombiana le explicó que el motivo de adelantar el traslado es porque su padre ha empeorado, y necesita recibir un tratamiento que no pueden ofrecerle en Barcelona. Aun así, la decisión no le gustó nada al catalán, y se habría enfadado con la cantante, mostrándose totalmente en contra: "Piqué se enfada, no atiende a razones", han detallado en 'Fiesta'.

Más tarde, Shakira le confiesa que, en parte, se traslada porque el padre de Piqué le comunicó a través de una carta que "tenía dos semanas para abandonar la casa familiar".

Esta última llamada no le gustó nada a la artista, ya que ella esperaba una conversación sin problemas: "Tiene ella un disgusto porque esa última conversación no fue tan amigable como esperaba", han desvelado en el programa.