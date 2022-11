La prima de Pilar Rubio, Christina Rapado, carga contra ella como nunca

"Lo que quiero hoy es desenmascarar a la que es mi prima", aseguró en Socialité "Ella siempre ha querido ser una estrella", confirma Christina Rapado

Socialité ha sido el programa que ha elegido Christina Rapado, prima de Pilar Rubio, para despotricar como nunca contra la colaboradora de El Hormiguero. Tal y cómo se ha escuchado en el formato de Telecinco, tiene mucho odio acumulado contra este familiar que ahora es una de las mujeres más famosas de España, y mujer de Sergio Ramos. ¿Qué es lo que ha dicho Christina Rapado que tanto puede enfadar a Pilar Rubio?

"Lo que hoy quiero es desenmascarar a la que es mi prima (...). Ella siempre ha querido ser como una estrella, siempre ha querido destacar y llegar donde está ahora. En otro momento, cuando estaba empezando a ser colaboradora, ya ponía su nombre, Pilar Rubio, más de 50 veces en Google para ver qué salía. Y ella siempre quiere dar una imagen de perfección", explicó Christina Rapado en el espacio matinal del fin de semana presentado por María Patiño.

La invitada fue más allá de esta acusación, y aunque en algún que otro momento dijo estar orgullosa de Pilar Rubio, en la actualidad la situación ha cambiado por completo: "su madre llama a mi madre y le dice que mejor que no hable de su hija, que no se nos relacione como primas".

Finalmente, reta a Pilar Rubio para que mantenga un "cara a cara y hablar con ella y me explique por qué no tiene relación. Ella conmigo se ha portado como una cerda, y creo que no me lo merezco". No obstante, Christina asegura que han cancelado la invitación en varias ocasiones en aquellos eventos a los que también iba su prima.