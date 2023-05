El Maestro Joao sorprende con su mensaje a Gerard Piqué

El conocido vidente acudió al After Kings de la Kings League "A veces prejuzgo y me he equivocado"

A todos nos sorprendió ver al Maestro Joao, el famoso vidente ligado a Mediaset, en el After Kings de la Kings League. En la nueva temporada de la competición, ha sido invitado a una de las tertulias lideradas por Gerard Piqué.

Dado el éxito que ha cosechado esta pequeña participación, el lunes 22 de mayo se volvió a sentar en el espacio, sorprendiendo con el mensaje que lanzó al presidente de la Kings League:

"Tengo que decir una cosa a Gerard Piqué, directamente, pero no es malo (…). Tengo que decir que me has encantado, porque eres supereducado, superamable y supercorrecto. Y yo, que a veces prejuzgo, tengo que decir que me he equivocado y eres un tío chapó". Evidentemente, el Maestro Joao tenía una imagen equivocada del catalán, y no dudó en entonar el mea culpa delante de él.

Durante los últimos meses, Gerard Piqué se ha enfrentado a una enorme oleada de comentarios negativos hacia su persona (y hacia su actual pareja, la joven Clara Chía) por culpa de un divorcio con Shakira que se ha transformado en todo un circo mediático. Aún así, personas como el Maestro Joao no han dudado en pedir disculpas y en aceptar que en persona, el ex futbolista del F.C. Barcelona es una persona muy agradable.