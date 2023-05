La predicción del Maestro Joao sobre quién ganará Eurovisión (ya acertó el año pasado)

El vidente es una cara conocida de la televisión española El año pasado ya acertó quién sería el ganador

El Maestro Joao es una de las caras más peculiares y conocidas de la televisión española. El vidente saltó a la fama por sus rocambolescos métodos para predecir cosas y ha pasado por un montón de programas y realities de diferentes cadenas.

Eso sí, no ha dejado de lanzar predicciones y, por muy escépticos que seamos, no se puede negar que no es un vidente que rehúya a decir claramente qué piensa. Esta vez ha dicho qué piensa sobre Eurovisión.

Ojo. El año pasado ya fue preguntando por el certamen musical y sorprendentemente dijo Ucrania, que estaba en la pugna y acabaría ganando el festival, aupado por el apoyo popular a raíz de la guerra.

En el programa de Arús, el Maestro Joao ha vuelto a dictar sentencia. El ganador de Eurovisión 2023 será Suecia. Joao no ha arriesgado mucho puesto que Loreen es una de las grandes favoritas para llevarse la victoria.

El vidente también ha querido conformar su Top5 y ha colocado por este orden a Finlandia, Francia, Ucrania y España. Veremos el sábado si su predicción se cumple o si por el contrario, se come el hate de las redes.