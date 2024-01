Leo Messi enloquece a sus fans con unas zapatillas de 'Los Simpson': "Las necesito"

Hace unas semanas que la FIFA decretó a Leo Messi ganador del premio 'The Best' al mejor jugador del año 2023. El futbolista argentino ha triunfado en la pretemporadao con el Inter Miami, y es que el pasado lunes anotó un gol.

El astro argentino ha apadrinado Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo: "Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas".

Durante la presentación, Messi llamó la atención con las zapatillas que llevaba, ya que están inspiradas en 'Los Simpson'. Concretamente, se trata de las 'Forum Low Simpson', una edición limitada de Adidas que recrea el salón de la familia y que cuestan 330 euros.

Los fans han enloquecido con las zapatillas del futbolista argentino y así lo han demostrado en las redes sociales: "Nueva necesidad", "No las quiero, las necesito" o "Ya sé que quiero para mi cumple", entre otros muchos comentarios.

No quiero... NECESITO las zapatillas de Los Simpson de Lionel Messi! pic.twitter.com/JaPFRkJBhY — Max Power (@Max_Power_Arg) January 27, 2024

El tono principal es el rosa, aunque tiene algunos detalles en marrón, morado, azul y verde, los colores que representan el salón de su casa. Además, en la parte trasera salen el gato Bola de Nieve y el perro Ayudante de Santa Claus.