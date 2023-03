Laura Escanes sufre un problema de salud que podría echar por tierra su nuevo proyecto

Laura Escanes padece un problema en uno de sus ojos Esto le impediría llevar a cabo el directo de su podcast que tenía planteado

Laura Escanes es una de las influencers más seguidas en estos momentos en nuestro país, en parte gracias al buen trabajo que hace en todas sus redes sociales. Entre sus próximos proyectos, la ex novia de Risto Mejide tenía pensado grabar una entrega de su podcast "Entre el cielo y las nubes" en directo. Sin embargo, ella misma ha comunicado que sufre un problema de salud que le habría complicado su objetivo.

¿Qué le pasa a Laura Escanes?

Como bien sabrás si eres seguidor de Laura Escanes, la semana pasada fue muy importante para ella: dijo adiós al programa El desafío al mismo tiempo que sacó a la venta entradas para que sus fans asistieran a la grabación del podcast. Este evento estaba previsto para mañana, jueves 23 de marzo, pero un inesperado revés complica su continuidad.

"Lau la pupas me voy a hacer llamar", publicó Laura Escanes en su perfil de Instagram. En una stories, compartió una fotografía con un filtro de gato en el que es visible el problema ocular que padece: "desde ayer por la noche que no paro con mi ojo derecho teniendo todo el tiempo picores, legañas y algo de dolor. Me he despertado que casi no podía abrirlo".

Quizás sufre algún tipo de infección, o quizás otro problema de salud más grave, pero necesita pasar por el hospital para que sea revisado. Sin embargo, por el momento, no se ha cancelado la grabación de Entre el cielo y las nubes.