¿Cuánto dinero gana Laura Escanes con sus redes sociales?

La influencer visitó el programa de Días de tele el miércoles 15 de marzo En el plató, explicó como es ser influencer con casi 2 millones de seguidores

Laura Escanes es una de las influencers más queridas de España y cuenta con casi 2 millones de seguidores fieles que están al tanto día tras día de todo lo que acontece en su vida. Precisamente de esto habló anoche la joven en el programa Días de Tele, presentado por Julia Otero y emitido en La 1 de RTVE. Y también aclaró cuánto dinero gana gracias a las redes sociales, cifra que seguro te sorprenderá.

"Nos pagan muy bien", afirmó en un primer momento Laura Escanes. Cuando parecía que no iba a hablar más acerca del tema, añadió: "aproximadamente, al menos en mi caso, por un post con una marca, pon unos 5.000 euros". Es decir, esa es la cifra que ingresaría a cambio de promocionar a una marca en una publicación de Instagram. Eso sí, Laura no es una persona que sea muy asidua a esta forma de ganar dinero:

"No suelo hacer muchos post patrocinados en el feed. Hago poquitos porque no me gusta que todo sea publicidad". En esto estaba de acuerdo Julia Otero, quien se preparó la entrevista y dijo: "la mayoría son sin patrocinar. Eres tú contando tu vida, alimentando una red para que piquen las grandes marcas".

Laura Escanes añade, a modo de curiosidad, que las publicaciones en stories aportan mucho menos dinero porque son colaboraciones que duran tan solo 24 horas, y posteriormente desaparecen.