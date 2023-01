Kylie Jenner arrasa de nuevo con un brutal vestido en la Semana de la Moda de París

Kylie Jenner ha vuelto a arrasar con un atrevido posado La modelo ha titulado a estas fotografías como "Midnight in Paris"

Kylie Jenner es conocida por sus increíbles posados y esta vez no ha sido la excepción a la regla. Durante la Semana de la Moda de París está dando que hablar en cada uno de sus looks y el de ayer no podía ser la excepción.

Así, la modelo e integrante más joven del "Klan" Kardashian ha arrasado portando un vestido negro con un toque bastante de principios de los 2000 junto y rematando la faena con un par de botas de cuero negro que llaman la atención.

El maquillaje, por su parte, recuerda a los años 50, sobre todo en el tratamiento de su pelo muy típico de aquella época con esa parte delantera rizada. De hecho, ha titulado a estas fotografías como "Midnight in Paris", queriendo retrotraer al espectador a esos tiempos más clásicos en los que París era la capital del mundo.

Kylie Jenner ya arrasó la semana pasada llevando un vestido con la imitación de la cabeza de un león. Generó bastantes críticas en algunos sectores ecologistas (aunque la cabeza era, evidentemente, falsa) pero lo cierto es que también levantó las pasiones de aquellos que consideraron que era un vestido increíble.