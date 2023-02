Las redes enloquecen con lo que se escuchó durante la actuación de Edurne en el Benidorm Fest

Edurne dejó una gran actuación durante la primera semifinal del Benidorm Fest Agoney fue el gran triunfador de esta primera ronda

El Benidorm Fest tuvo en la actuación de Edurne uno de los momentos más destacados de toda la gala. La cantante interpretó una especie de mix que hacía un repaso a toda su carrera musical para deleite de sus fans.

Edurne, que ya representó a España en Eurovisión en el año 2105, inició el popurrí con la intro de la popular serie de televisión: "Yo soy Bea". La canción, titulada 'te falta veneno', es ampliamente reconocida por los fans de Edurne y los de la serie.

Para desgracia de ambos no sonó, solo quedó ese guiño dejando a todos los que la esperaban oír con la miel en los labios. En redes la gente lamentó no poder haber escuchado el tema aunque se aplaudió el guiño nostálgico de la ex de OT.

En lo que respecta a la gala, Agoney fue el gran triunfador de la primera semifinal ganando con autoridad a la favoritísima Fusa Nocta y citándose el sábado en uno de los duelos que más dará que hablar antes de Eurovisión.