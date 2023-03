El Hormiguero: Edurne revela su hobby en el que siempre que puede 'machacar' a David de Gea, lo hace

A la cantante le gustan mucho los juegos de mesa "Esto es como Las Vegas, lo que pasa en el juego se queda en el juego", decía la cantante sobre sus piques con el portero cuando juegan

Ayer arrancó una nueva semana y con ella un nuevo programa de 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. En el episodio de ayer pudimos ver como era la cantante Edurne quien visitaba el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo sencillo, 'Fresas y Champán', que se estrenó el pasado 3 de marzo. Este, como es de esperar, formará parte del que será su próximo álbum, disco que la artista madrileña publicará en otoño.

La entrevista arrancó con Edurne hablando de 'Fresas y Champán' y decía lo siguiente sobre su sencillo: "Yo soy muy positiva y me apetecía hacer un tema de buen rollo, de quererse a uno mismo, de ser feliz a pesar de todas las cosas que nos pasan en la vida, de ver el lado positivo de las cosas, disfrutar el día a día... Y también quería hacer un tema que me recordara un poco a mis comienzos, que fuera más 'dosmilero', más de guitarra, y la verdad es que estoy muy feliz con este single, muy contenta".

Por otro lado, en el transcurso de la entrevista, Motos preguntó a Edurne sobre lo qué hace cuando se dedica tiempo a ella misma, a lo que la cantante y pareja del portero del Manchester United, David de Gea, decía lo siguiente: "Me gusta mucho darme baños, me gusta comer palomitas, me encanta leer y ahora estoy en mi momento Twitch, que me hecho un canal de Twitch, porque yo he jugado toda mi vida. Soy muy jugona, soy muy competitiva, me gustan todo tipo de juegos de mesa...", comentaba. "Te confieso que me llevo juegos de mesa en la maleta cuando viajo que estoy de promoción o cualquier cosa porque hay muchos ratos libres. Incluso en el bolso he llegado a llevar un juego de mesa".

"Hay muchos, pero depende de la gente con la que juegue, porque hay gente que le gusta mucho jugar a juegos de mesa que puede jugar a los típicos que duran dos o tres horas y hay gente a la que le gusta jugar a los que son más rápidos y frescos. Hay uno que se llama 'Toma 6' que te picas mucho y es muy divertido", continuaba explicando Edurne, a la que el presentador de 'El Hormiguero' ha preguntado si juega con David de Gea. "Juego con él, con mis padres, con mis amigos... Pero con David lo que nos pasa es que no somos la típica pareja de ayudarnos el uno al otro. Al contrario, si lo puedo machacar, lo machaco. Y él a mí, igual. Yo creo que ése es el verdadero amor", reconocía la artista en la entrevista, dejando claro que después no les pasa factura: "Esto es como Las Vegas, lo que pasa en el juego se queda en el juego". Edurne finalizaba estas declaraciones diciendo que "soy muy jugona y me pico mucho, pero si pierdo porque he tenido que perder, perfecto, pero quiero ganar".