El impactante cambio físico de Can Yaman tras perder 10 kilos en un mes

Can Yaman es uno de los actores turcos más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Saltó a la fama con su papel protagonista en 'Erkenci Kus' ('Pájaro soñador'), y desde entonces se ha ganado un hueco en la pantalla y ha participado en otras novelas turcas como 'Dolunay: Luna llena' o 'El hombre equivocado'.

Son muchos los famosos que hacen dietas estrictas para conseguir el cuerpo deseado. Ahora ha sido el intérprete quien ha sorprendido a todos sus seguidores tras publicar en sus redes sociales una imagen en la que se le ve más delgado de lo habitual.

Can Yaman ha explicado que, tras rodar 'Violeta como el mar', ha perdido 10 kilos en un mes para adaptarse a su nuevo proyecto: "Un cambio radical de hábitos para prepararme para mi próximo personaje: 'Sandokan' (...) En cuanto regresé -de Roma-, empecé a trabajar duro... El primer objetivo era alcanzar el peso ideal para el personaje y después concentrarme en los aspectos mentales. Fue un período muy duro, en un mes conseguí perder casi 10 kilos, de 94,5 a 85 kilos".

El intérprete turco ha asegurado que está siendo muy difícil, y que está recurriendo al ayuno intermitente de 16 horas, donde solamente come dentro de una ventana de ocho horas: "Ha sido, y es, una fase especialmente intensa, me he quitado muchos de los placeres de la vida, tengo que hacer ejercicio dos o tres veces al día y hacer ayuno intermitente de 16:8, manteniendo las calorías muy bajas".

Sin embargo, a pesar de la transformación física, Can Yaman ha querido tranquilizar a sus seguidores, asegurando que está en buenas manos: "Pero no hay que preocuparse: a pesar de estar agotado, estoy perfectamente sano, rejuvenecido, desintoxicado y ligero, pero sobre todo muy satisfecho. Evidentemente, todo pasa por el seguimiento continuo de profesionales serios y competentes".

El turco ha comentado que todo esto forma parte del trabajo de los actores: "Se transforman con dedicación cuando es necesario y se moldean de vez en cuando para identificarse con el nuevo papel. En definitiva, seguiremos avanzando a toda máquina hasta conseguir el Sandokan perfecto que nos hemos propuesto".