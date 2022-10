El homenaje de Benzema a Tupac en el Balón de Oro 2022 que habrás pasado por alto

El futbolista realizó un homenaje a Tupac al llevar unas gafas idénticas a las que el artista llevó en una entrega de premios musicales Tupac es uno de los ídolos de Benzema

Karim Benzema, como no podía ser de otra forma, fue el gran protagonista de la gala del Balón de Oro 2022: el futbolista francés se llevó a casa el trofeo, no sin antes dejarnos con auténticos momentazos. Por ejemplo, ¿sabías que realizó un homenaje a Tupac, uno de sus mayores ídolos? Si pasaste por alto esta inspiración en el artista de música urbana, deja que te lo contemos.

¿Cómo homenajeó Benzema a Tupac?

Si seguís la carrera musical de Tupac, seguro que visteis al rapero hace años acudir a una importante gala de premios con unas gafas muy características. En este look se ha inspirado Karim Benzema para acudir a recoger su Balón de Oro: un traje de chaqueta y pantalón de color negro, una pajarita de botón como la que llevó el artista y unas gafas redondas que no han tenido que ser nada fáciles de encontrar.

Tupac s'inspirant de la tenue de Benzema. 9️⃣ pic.twitter.com/81jzMX6Bri — Vibes Foot (@VibesFoot) 17 de octubre de 2022

Obviamente, los más avispados han conseguido encontrar las similitudes entre los look de uno y de otro, pero en este caso no es una copia, sino una clara inspiración: a Benzema le encanta Tupac, y no hay nada más bonito que basarse en su estilo para recoger el premio más importante de su carrera futbolística. Y ojo, porque no es el primer guiño a esta leyenda de la música urbana: en redes sociales, son constantes las menciones a la estrella.