La modelo Gisele Bündchen parece abierta a darle otra oportunidad a Tom Brady

En una entrevista con Vanity Fair ha dejado varios mensajes ocultos Las insinuaciones apuntan a una posible reconciliación con el quarterback

Según la psicóloga Jo Hemmings, la supermodelo Gisele Bündchen no parece dispuesta a darle la espalda a su exmarido. En su reciente entrevista con Vanity Fair parece haber dejado la pelota en el tejado de Tom Brady.

Hemmings afirma que Bündchen ha dejado una serie de mensajes ocultos durante su reciente conversación con el medio americano. "Gisele ha aumentado la posibilidad de volver con Tom con esta entrevista. Está siendo muy sincera, elocuente y franca. Ahora le toca a Tom dar el siguiente paso, que es muy importante. Ella habla de rompecabezas y de cómo la vida no es blanca o negra, pero esto parece una llamada final y concreta a Tom para que dé un paso adelante y escuche", afirmó Hemmings.

Además de lo anterior, también ha habido rumores de que Brady quiere lo mismo, ya que compartió un post tras la entrevista que dejó a sus fans intrigados. Hemmings afirma que tras la ruptura han estado enfrascados en un “baile” de mensajes encubiertos y señales ocultas. "Insinúan sus sentimientos no resueltos el uno por el otro. Pero la entrevista lo lleva a otro nivel que no creo que Tom pueda ignorar", señala la psicóloga. Lo que está claro es que la reconciliación no sería fácil, ya que tendrían que ponerse de acuerdo sobre dónde vivir. En la actualidad el quarterback habita en Florida y la supermodelo en Costa Rica.