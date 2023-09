Una exconcursante de 'Operación Triunfo' asegura haber estado 15 años con Bertín Osborne

El presentador habría mantenido una relación sentimental con ella mientras estaba con Fabiola Hace unos meses, Bertín desmintió los rumores

Bertín Osborne se ha casado en dos ocasiones, la primera con Sandra Domecq, y la segunda con Fabiola Martínez. Con la última se separó en enero de 2021. A pesar de eso, el madrileño ha sido relacionado con una gran cantidad de mujeres, entre ellas Arianne Brown, Ana Obregón, Mar Flores...

Una de las últimas es Gabriela Guillén, una joven empresaria de 36 años con la que ha mantenido un romance y con la que espera un hijo, pese a que Bertín aseguró que el embarazo no fue "buscado ni deseado, sino un accidente". El presentador se convertirá en padre de su sexto hijo a los 69 años.

Hace unos meses salió a la luz que el presentador mantuvo una relación sentimental con Encarna Navarro, una exconcursante de la quinta edición de 'Operación Triunfo', mientras estaba con Fabiola. Osborne se encargó de desmentir el rumor: "Es mentira, yo no he estado con nadie más".

Ahora, la extriunfita ha asegurado en 'Espejo Público' que sí que estuvo con él y que lo hizo durante 15 años: "No se quiere pillar los dedos, es normal. A mí me duele y por eso me siento muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso y una persona maravillosa. Siempre se ha portado muy bien y esto ha sido algo mutuo de los dos. Parece que no me hubiera visto nunca".

Encarna ha declarado sentirse "decepcionada" tras la reacción de Bertín y ha comentado que nunca habla de su vida privada, pero que no le gusta que haya negado la realidad. Aun así ha tenido buenas palabras para el televisivo y ha explicado que ahora no tiene ningún tipo de relación con él: "La relación que tengo ahora mismo con él es totalmente nula. Me da muchísima pena”.