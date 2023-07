Bertín Osborne se convertirá en padre y abuelo a la vez

El presentador será padre de su sexto hijo a los 69 años Gabriela Guillén está embarazada de tres meses

Hace menos de una semana que Bertín Osborne y Gabriela Guillén están el foco mediático por un embarazo. La joven de 36 años está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo. El presentador se convertirá en padre de su sexto hijo a los 69 años.

El madrileño confesó que no está enamorado de la empresaria y que el embarazo no ha sido "buscado ni deseado, sino un accidente". Aun así, aseguró que asumirá sus responsabilidades y que ayudará en lo que sea para "que no le falte de nada".

Ahora, la revista 'Vanitatis' ha informado que Claudia Osborne, hija de Bertín está embarazada de su segundo hijo con José Entrecanales. La pareja ya son padres de una niña llamada Micaela, que tiene un año: "Está de muy poquito. Lo está llevando bien, el bebé está muy sano y estamos los dos muy contentos", ha declarado el joven.

Bertín Osborne es abuelo de siete nietos, que oscilan entre los 16 y 1 años, y con el embarazo de su hija, el bebé se convertirá en su octavo nieto. José Entrecanales fue preguntado sobre qué opina de la diferencia de edad que habrá entre su hijo y el de Bertín, y piensa que "es una suerte".