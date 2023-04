Esta es la verdadera edad de Ana Obregón según Alessandro Lequio

El ex de Ana Obregón sigue hablando de la gestación subrogada de su nieta, Ana Sandra "Ana Obregón tiene 68 años", confirma Alessandro Lequio

Ana Obregón es aún noticia por la gestación subrogada de Ana Sandra, su nieta e hija de Aless Lequio, joven que murió el pasado 14 de mayo de 2020. Más allá de lo ético de la situación, es noticia estos días la edad que tiene la actriz, presentadora y bióloga. A pesar de que la versión oficial asegura que Ana tiene 68 años, algunas fuentes aseguran que la mujer habría cumplido ya los 71 años. Acerca de esto ha hablado su ex pareja, Alessandro Lequio, en El programa de Ana Rosa.

La verdadera edad de Ana Obregón

Bibiana Fernández se mostró bastante comprensiva con Ana Obregón, admitiendo que en su situación, ella solo podría pensar en Ana Sandra. "Pero es Ana", añadió acto seguido Ana Rosa Quintana. Otro de los colaboradores de la sección explicaba que "eso enturbia todo, llevamos hablando semanas... Y lo que queda si ella sigue enviando mensajes a través de las redes sociales".

En ese momento, Beatriz Cortazar entró en la conversación: "a ver, tampoco seamos aquí más papistas que el Papa. Ana Obregón tiene 68 años, o eso es lo que nos han dicho". Alessandro Lequio, aludido en este tema, confirmó la verdadera edad de Ana Obregón: "tiene 68 años". Beatriz, justificándose, dijo que en algunas páginas pone 71 años, pero la ex pareja de la intérprete volvió a decir: "no, no, tiene 68 años".