El duro ataque de Ana Obregón a Alessandro Lequio por ausentarse en el bautizo de su nieta

Este pasado fin de semana, tuvo lugar el esperado bautizo de Ana Sandra, hija póstuma de Aless Lequio y nieta de Ana Obregón gestada a través de la gestación subrogada años después de la muerte del joven.

El nacimiento de Ana Sandra vino rodeado de polémica e incluso su abuelo, Alessandro Lequio, sigue sin querer visitar a la pequeña por presuntamente no estar de acuerdo con la decisión de su ex mujer.

Sin embargo, Alessandro Lequio guarda silencio mientras Ana Obregón comercializa el bautizo de Ana Sandra en la revista ¡Hola! en forma de exclusiva: "he tirado la casa por la ventana, me he vuelto loca, todo está espectacular. Llevaba tres años sin celebrar la Navidad", podemos leer en su portada.

Sin embargo, tal y cómo recoge 20 Minutos, esta portada valorada en 50.000 euros esconde una extensa entrevista en la que Ana habla de todo, y de todos: "me he emocionado mucho porque no podía dejar de pensar en lo feliz que estaría Aless disfrutando de su niña", dejando claro una vez más que todo lo hace por Aless Lequio, su hijo fallecido en 2020.

Las palabras más duras se las lleva su ex marido, Alessandro Lequio: "les he escrito a los dos, a María (su mujer) y a él. Me entristece mucho por Aless, lo veo como un desprecio hacia él". Le hubiera encantado que ambos estuviesen en el bautizo pero Lequio sigue sin responder a Ana Obregón: "la niña es hija legal de Ana y por eso lleva los apellidos de Ana Obregón", dijo en su momento el colaborador de Vamos a ver.