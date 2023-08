La primera declaración del abogado de Daniel Sancho: "Sabe lo que hizo"

Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado por el joven El crimen se cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven ha confesado que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero ha comentado que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Ahora, Khun Anan, el abogado del joven, ha llegado a la cárcel de Koh Samui para visitar al español. El letrado ha hecho unas declaraciones que han sorprendido: "Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso".

Además, Anan ha asegurado que es consciente de lo complejo que es vivir en una cárcel tailandesa, ya que las celdas están abarrotadas, hay peleas y el mal estado de la comida: "Él quiere planear cómo vivir aquí dentro".