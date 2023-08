La hermana de Edwin explota contra Daniel Sancho: "Que se le aplique la pena máxima"

Edwin fue asesinado y descuartizado por Sancho El crimen lo cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. Este lunes, la Justicia tailandesa ha decretado prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven lo ha desmentido y ha desvelado que la víctima estaba obsesionado con él.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero ha comentado que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Ahora, la hermana del fallecido ha concedido una entrevista al programa 'Así es la vida' y ha declarado que están destrozados. "Nosotros nos arrancó el corazón vivos. Yo solamente pido como hermana de Edwin, pido justicia para mi hermano, pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano".

Además, Darlin ha recalcado que Sancho pague el crimen en Tailandia: "Por favor, no permitan que ese hombre quede libre o que sea extraditado a España, que pague en Tailandia, que pague en Tailandia y se le aplique la pena máxima".

La hermana de Edwin ha explicado que al cirujano le gustaba hacer amigos, conocer gente y viajar: "Mi hermano era un gran hombre, un hombre de un corazón noble, un hombre de un corazón generoso, un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente tío, amigo, un excelente profesional. Y que no se siga enlodando y ensuciando el nombre de mi hermano porque él no se puede defender. A él solo lo puede defender Dios".