Chenoa desvela el mayor secreto que mantenía con la Academia de 'Operación Triunfo'

La cantante ha hecho unas declaraciones de lo más hilarantes La historia se retrotrae a la primera edición a Operación Triunfo

Chenoa se caracteriza por muchas cosas, entre ellas la sencillez y la gracia con la que suele contar las cosas. Ahora ha sido invitada al podcast de Spotify "La pija y la quinqui" y ha arrasado con una anécdota realmente graciosa. En ella, explica que a ella le gustaba leer el periódico, pero que desde realización arrancaban las hojas que hablaban sobre ellos. Desafortunadamente, un día se les olvidó:

"Las cámaras de esa época se veían porque no estaban ocultas. La segunda semana veo que cortan un cuarto de la hoja, y digo: '¿Está arrancada o soy tonta?'". "La tercera semana, mitad de hoja. Y hubo una semana, que estaba una hoja entera. Y a la quinta semana, de repente, empiezo a leer, y veo que se han olvidado de quitar las hojas. Y eran cuatro hojas poniendo a caldo a los concursantes" aseguraba la cantante "Y yo estoy leyendo el periódico, y veo que la cámara me enfoca". Después aseguró que había hecho un gesto a la cámara como diciendo "vaya tela lo que ponen".

La cosa no había hecho más que empezar, ya que la parte más importante todavía estaba por llegar:

"(Después de eso), lo que oí fue a todo el mundo bajando corriendo para quitármelo. Y dije: 'Mira, te voy a dar esto que acabo de leer, y no le conviene a ninguno de mis compañeros saberlo, pero tampoco que yo lo sé porque no lo quiero contar'. Entonces, hagamos el pacto de aquí no ha pasado nada" zanjando de forma final la graciosa anécdota que además explicaba con bastante gracejo natural.