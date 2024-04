Ana Rosa Quintana no ve con buenos ojos el fichaje de David Broncano por RTVE

Una de las noticias más sonadas de la industria televisiva española de la semana ha sido el fichaje de David Broncano por parte de RTVE para competir frente a 'El Hormiguero' con el exitoso programa 'La Resistencia'.

Un asunto polémico por los 42 millones de euros que habría firmado el ente público de cara a 3 temporadas y que no le ha sentado bien a algunos rostros de la comunicación, siendo Ana Rosa Quintana una de las que más críticas se ha mostrado.

La presentadora de TardeAR acudió este miércoles a la Universidad Camilo José Cela para conceder una masterclass a los alumnos del centro educativo y allí castigó con dureza la decisión de RTVE: "David Broncano ha sido absolutamente utilizado de forma política", con el único objetivo de "destruir" aquellos programas que no sean afines al gobierno, como presuntamente ocurriría con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

"Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho, que se fiche a un comunicador en Moncloa no me parece lo más adecuado", añade Ana Rosa Quintana. Eso sí, le quita parte de culpa a David Broncano, ya que para ella no sería el culpable de lo ocurrido y considera que cualquier profesional tiene derecho a decidir en qué trabajar.

"Tiene todo el derecho del mundo a irse a TVE a hacer su programa y competir como el resto, pero cuando los políticos ponen sus sucias manos sobre algo, todo lo estropean", terminó por sentenciar la presentadora, quien esta semana ha protagonizado la mejor semana en audiencias de 'TardeAR'.