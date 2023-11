Alexander Zverev, sancionado a pagar 450.000 euros por haber agredido a su ex novia

El tenista alemán pagará esa cantidad en concepto de indemnización

Alexander Zverev se lo pensará dos veces antes de poner una mano encima a otra de sus parejas, porque el Tribunal de Distrito de Tiergarten ha considerado culpable de un delito de lesiones físicas contra su ex novia a este tenista alemán. Y la sanción que le han impuesto no es pequeña: el que fuera campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 tendrá que pagar 450.000 euros en concepto de inmenización, a razón de 5.000 euros durante 90 días tal y cómo ha explicado The Guardian.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2020 en la ciudad alemana de Berlín. Brenda Patea, ex pareja del tenista y madre de su hija, fue la encargada de denunciarle por un delito de lesiones físicas. A pesar del veredicto, Zverev asegura ser inocente y por esta razón presentará un recurso a través de su defensa para intentar que el delito le sea revocado.

"Por mi parte, rechazo completamente las acusaciones. Mis abogados se están ocupando en estos momentos del asunto y no diré nada más al respecto". Estas fueron las únicas palabras que Alexander Zverev pronunció después de recibir la sentencia.

En cuanto al abogado del tenista, también habló con la prensa alemana defendiendo a su cliente: "no puede hablarse de un proceso constitucional justo. El señor Zverev tomará medidas contra esto utilizando todos los medios posibles". Por lo tanto, la historia puede dar un giro de 180 grados si el deportista se sale con la suya.