Alba Carrillo confiesa que se siente encantada de no llevar ropa interior: "me siento más libre"

La presentadora ha comenzado un reto de estar una semana sin usar ropa interior De momento considera que es una opción muy cómoda

Alba Carrillo, encargada de dirigir el formato "Ya es mediodía" para Mediaset, ha hecho hoy una confesión que ha sorprendido a muchos. El pasado lunes, tanto ella como Miguel Ángel Nicolás se apostaron estar una semana sin utilizar ropa interior. Tres días después, ambos ya están empezando a sacar sus conclusiones sobre lo que es la vida sin estar atenazados por la ropa interior.

Para Miguel Ángel no es una buena noticia. Se siente más incómodo y no termina de encontrarse conforme con su nueva situación. Sin embargo, Alba Carrillo está encantada por ello. Eso sí, asegura que lleva sujetador porque al tener una talla grande de pecho sería una molestia para ella: "Sujetador lo llevo, a mí el pecho me duele". Ahora bien, prescindir de las braguitas ha sido liberador para ella.

"Mi experiencia está siendo estupenda, no noto demasiada diferencia" confesaba la modelo y presentadora.

El único momento en el que se sintió incómoda fue en el gimnasio, dónde pensaba que la gente se iba a dar cuenta de que ella no llevaba ropa interior. No obstante, se relajó cuando nadie se dio cuenta.