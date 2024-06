Mbappé hace al Real Madrid acariciar el Balón de Oro

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid tiene consecuencias derivadas. Un efecto mariposa que beneficia al club blanco dejándolo al borde de un galardón que, aunque no es colectivo, probablemente lucirá de blanco y puede que con consecuencias históricas. El Balón de Oro es un premio para un solo futbolista, pero ocurre que con el francés en sus filas, es altísimamente probable que el ganador de 2024 sea un jugador merengue e incluso que el podio final luzca todo con futbolistas del Real Madrid.

Es algo que sólo ha sucedido en otras tres ocasiones: dos con el Milan y una con el FC Barcelona. Los rossoneri acapararon los tres primeros puestos en 1987 (Van Basten lo ganó con Gullit y Rijkaard detrás) y en 1988 (Van Basten de nuevo ganador con Baresi y otra vez Rijkaard en tercer lugar). Luego, en 2010 el FC Barcelona lo consiguió con el añadido de que esos tres finalistas fueron todos canteranos. A saber, Leo Messi (ganador), Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Vinicius cerca del premio

Ahora todo apunta a que podría repetirse un hito parecido. En las apuestas de fútbol de Betfair Vinicius Junior es el máximo favorito a ganar el premio, con una probabilidad implícita del 52%. Su gol ante el Borussia Dortmund en la final de la Champions no ha hecho más que acrecentar

un liderazgo en los pronósticos que ya ejercía desde el pase merengue a la final. La exhibición del brasileño en Múnich (doblete) ayudó a impulsarlo por delante de Bellingham.

El también jugador del Real Madrid es ahora el segundo favorito después de haberlo sido durante toda la temporada hasta que llegó el pase a la final. El inglés, sin embargo, no ha podido usar ese pase como impulso porque en las últimas fechas del campeonato no se ha mostrado tan rutilante cómo al principio, cuando era la máxima referencia del Real Madrid.

Aún así, desde la perspectiva blanca, deja muy cerca el premio, que podría tener en Mbappé al tercer finalista. Ahora el francés es cuarto en las apuestas. No tiene pinta de que vaya a ganar el premio visto que con el PSG sólo ha vencido la liga gala. No ha sido una buena temporada colectiva para ‘La Tortuga’ y es implica que pierda opciones de lucir individualmente. Pese a haber hecho su mejor registro goleador (44 goles en 48 partidos, su récord en clubes) se ha visto lastrado por el poco brillo del conjunto que entrena Luis Enrique. La Eurocopa y un buen papel en Francia podría ayudarle a ganar enteros y acceder a ese podio que ahora, dicen los pronósticos, no ocuparía.

El ‘enemigo’ es Kane

Porque la única excepción a tanta buena previsión merengue se llama Harry Kane. En estas apuestas la distancia entre Kane y Mbappé por esa tercera plaza es mínima. Pero por ahora tiene ventaja el inglés, también con número espectaculares en el Bayern (44 goles en 45 partidos), pero con muy poco brillo en forma de títulos para los bávaros. Para él también la Eurocopa podría ser factor diferencial para colarse entre tanto madridista y estropearle la foto de un podio 100% blanco al Real Madrid.

En todo caso, la presencia de Mbappé en el Real Madrid deja muy próximo a los merengues a garantizarse este prestigioso trofeo individual que ya han ganado en los últimos años Modric o Benzema como representantes del madridismo. Ahora parece que le tocará a Vinicius, atacante mítico que tendrá en casa a la vez a la competencia y al mejor sostén para repetir galardón en los próximos años.