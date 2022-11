Queco Huerta: "Queremos estar tan reconocidos como los jugadores"

El presidente de la Asociación de Directores Deportivos Españoles (ADDE) atiende a SPORT para hablar de su proyecto "No solo representamos a los directores deportivos, sino que también entran secretarios técnicos, analistas, directores de cantera…", asegura

Queco Huerta, con la colaboración de otras figuras como Adrián Leira o Richard Barral, se lanzó hace unos meses a crear la Asociación de Directores Deportivos Españoles, un proyecto que hacía más de una década que buscaba confirmación. Ahora, en pleno 2022, ya es toda una realidad.

La entidad nace con un gran fin: la protección y el reconocimiento de todas aquellas personas que trabajan dentro de una dirección deportiva. Da igual la categoría del club. Si es masculino o femenino. La Asociación quiere englobarlos a todos y ser algo parecido a lo que es la AFE para los futbolistas. Aún no tiene afiliados, pero se espera que a partir del 2023 el proyecto coja velocidad de crucero.

Pregunta: ¿Cómo nace este proyecto?

Respuesta: Esto es un trabajo que ya lleva desarrollando varios meses atrás, aunque no me puse muy en serio hasta hace relativamente poco. Una vez terminó la temporada y acabé con mi proyecto, empecé a centrarme en esto. Richard Barral y Adrián Leira (vicepresidente) tienen mucha culpa de ello. Unimos fuerzas, hablamos con directores deportivos activos e inactivos y coincidimos. Todos creían que era más que necesario, sobre todo para defender nuestro colectivo. Hace una década se intentó crear, pero por temas burocráticos y de organización no se pudo.

P: ¿Qué pretende?

R: Al final se crea para todos aquellos compañeros que puedan estar en situaciones de incertidumbre, que necesiten un apoyo detrás. Queremos estar tan reconocidos como pueden estar los jugadores o entrenadores. Nos han escrito más de 250 personas pidiéndonos más información sobre la Asociación, preguntándonos cómo afiliarse...

P: ¿A quién representáis?

R: No solo representamos a los directores deportivos, sino que también entran secretarios técnicos, analistas, directores de cantera… Representaremos a todos los que entran dentro de nuestro colectivo y que configuran la dirección deportiva.

P: Es una asociación descentralizada...

R: Estamos creciendo tanto a nivel nacional como internacional. Hemos creado una estructura, pero también hemos establecido una serie de delegados territoriales ADDE. Al final lo que queremos con esta figura es estar más cerca de nuestros afiliados. Será el representante de esa provincia y de esos equipos, hará rutas para explicar los beneficios de estar afiliado. Hará asesoramiento, visitas al año a los clubes… Al final, la idea es que pueda solventar cualquier problema que pueda haber en la región. En Cataluña todavía estamos en conversaciones para confirmar quién será. En el área internacional será Josele, que tiene una amplia experiencia. También queremos estar cerca de los directores deportivos que estén en el extranjero. Tenemos muy buena relación con las asociaciones de Francia, Inglaterra e Italia.

P: ¿Sentís el apoyo tanto de la gente a la que representáis?

R: Solo estamos recibiendo mensajes de apoyo, de respaldo. Ya no solo de directores deportivos, sino también de presidentes de los clubes a los que estamos visitando. Los entrenadores también nos están dando apoyo.

P: ¿Y las instituciones?

R: Hemos recibido correos de instituciones, una carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del presidente del colectivo de representantes… Todos nos han dado apoyo. También el CSD, el COE, la Federación… Estamos hablando con los municipios también para formalizar la sede oficial. La aceptación está siendo muy buena.

P: Vimos una foto con Catoira y otros actores en el Wanda Metropolitano. ¿De qué se charla en esas primeras reuniones?

R: Nosotros aprovechamos las visitas institucionales para darle más repercusión a lo que hacemos. No solo hemos hablado con los directores deportivos de ambos clubes, sino también con directores de canteras. También queremos incorporar a esas directoras de fútbol femenino. En esas reuniones pues hablamos de la gente que estamos incorporando y vendemos un poco el proyecto. La aceptación es muy buena. Estamos haciendo visitas a muchos clubes sin distinguir categoría, tanto del fútbol masculino como del femenino.

P: También ha habido una reunión reciente con la Federación. ¿Qué tal fue?

R: Hay una predisposición total a colaborar. Hemos incidido sobre todo en el tema formativo. Creemos que haya una formación reglada, oficial, que se requiera para poder ejercer. Igual que les pasa a los entrenadores o a los jugadores. En el caso de los directores deportivos, lo mismo. Exigimos esa formación reglada, oficial y federativa y que enmarcaremos en la hoja de ruta que queremos seguir. Al final, la formación es clave para avanzar en la profesionalización de la profesión. También hablamos para que nuestro estamento esté ahí, igual que hay un comité de entrenadores, jugadores… Pues también de directores deportivos. Queremos ser uno más, somos parte del día a día de un club.

P: ¿Sois los grandes olvidados en el mundo del fútbol?

R: Claro, no olvidemos a toda la gente que hay para que un jugador llegue al primer equipo. Al final, todo eso no se considera, no se pone en valor. Creo que es importante que se reconozca. Además de las situaciones de incertidumbre, muchas veces no se reconoce ese trabajo. Cuando hay grandes éxitos en una temporada, donde el club consigue su objetivo, pues no se le da el reconocimiento a la dirección deportiva. Si no salen bien las cosas, ahí es cuando se va a por la dirección deportiva...

P: ¿Qué planes tenéis a partir de ahora? Cuáles son los siguientes pasos marcados?

R: A corto plazo lo que tenemos es una reunión con AFE, con el COE, con el CSD y tomaremos una decisión con esa vía de comunicación que queremos establecer con la Federación. Además, pues anunciar ya y oficializar la página web en la que ya estamos trabajando. Dentro de esa hoja de ruta, lo que queremos cuánto antes también es oficializar la sede oficial y, sobre todo a partir del año nuevo, abrir las afiliaciones. Por último, también queremos tener esa visión internacional.