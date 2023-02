Pathé Ciss: "No me marcho, han sido egoístas e irrespetuosos"

El senegalés, enfadado con los directivos del Rayo por no dejarle irse al Olympique "Se han comportado mal", critica tras la decisión de los vallecanos de romper las negociaciones en el último momento

El centrocampista internacional senegalés Pathé Ciss, que estuvo negociando su salida al Olympique de Lyon, informó que se queda en el Rayo Vallecano y acusó a sus directivos de "egoístas e irrespetuosos" por no aceptar la oferta del conjunto francés para su traspaso y romper la negociación en el último momento. "Al final no me voy. Han sido egoístas, se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables e irrespetuosos", dijo Ciss, en declaraciones recogidas por Unión Rayo a su salida de madrugada de la Ciudad Deportiva del Rayo.

Ciss, de 28 años, quería salir del Rayo, con el que ha disputado 54 partidos oficiales en temporada y media desde su llegada en el verano de 2021 procedente del Fuenlabrada, en el que estuvo dos campañas.

El futbolista senegalés, que disputó el reciente Mundial de Qatar con su selección, aspiraba a cumplir su deseo de jugar en la Liga francesa en un equipo de primer nivel y así tener mayor continuidad que la que está teniendo en el Rayo, con el que esta temporada ha disputado dieciocho encuentros pero solo nueve como titular, sumando 896 minutos sobre el césped.