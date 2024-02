Marcelino deja en evidencia a Sorloth: "Si hubiera estado al nivel de Barcelona...”

Los castellonenses no pasaron del empate (0-0) ante un Cádiz que supo jugar sus cartas. Al final del partido, Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, aseguró que solamente su equipo merecía la victoria y que podrían haber jugado a un ritmo mucho más alto, sin precipitarse tanto en las áreas.

Asimismo, la llegada del nuevo entrenador a los banquillos gaditanos ha surtido su efecto y en esta ocasión ha servido para rascar un punto de mucho oficio y en un escenario realmente complicado. Por otro lado, el técnico del Villarreal lo valora como una victoria que se les escapa y señaló la falta de acierto como uno de los problemas principales para no llevarse los tres puntos y, sobre todo, alejarse del descenso.

Añadiría también el entrenador 'groguet' que la propuesta de su equipo pasaba por ganar, mientras que la del rival por empatar. Pese a que dejaron la portería a cero, se lamenta de que "no sirvió para ganar". También tuvo tiempo para mostrar su falta de comprensión por la jugada de mayor polémica del partido, en la que no se señaló un posible penalti a Baena: "Me extraña que el VAR no haya llamado al árbitro para que decidiera".

Villarreal - Cádiz / EFE

'Palo' a Sorloth

Al final de la comparecencia también tuvo un mensaje para Alexander Sorloth, sustituido tras el descanso: “En los primeros 45 minutos no remató a portería y tuvo tiempo para hacerlo. Si hubiera estado al nivel de Barcelona hubiera estado más minutos”, remarcó.

Por otro lado, destacaría el gran partido de Gerard Moreno, aunque "quizás le faltó algo de presencia en el área", señaló. Con un regusto agridulce por el resultado, no quiso compararlo al partido del Barça, pero sí consideró que se debe mejorar de cara a próximos partidos, aunque se hayan hecho merecimientos para haber ganado.