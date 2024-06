Mirotic recupera la sonrisa lejos del Barça

La primera temporada de Nikola Mirotic en Italia no ha sido nada fácil. Ha sido una campaña con decepciones deportivas, tras caer en la Supercopa, y también en la final de Copa, mientras que en Euroliga, las cosas no fueron mucho mejor: 12ª posición, con 15 victorias y 19 derrotas, y fuera del playoff previo a la gran Final Four.

Si en lo colectivo no había habido excesiva fortuna, Mirotic volvió a sufrir una lesión en su Aquiles izquierdo, que le mantuvo algunos meses fuera de las pistas. Un problema físico que ya sufrió en la pretemporada de su última temporada en el Barça.

La gran alegría

Pero al fin, tras un curso cargado de dificultades, a Mirotic le ha llegado una alegría enorme: se ha proclamado campeón de liga con Olimpia Milano, después de superar en la eliminatoria por el título a la Virtus Bolonia, por un marcador global de tres victorias a una.

Sus números en la final

Tras derrotar a Trento en los cuartos de final, y al Brescia en 'semis', partidos en los que Mirotic promedió 11,5 puntos y 3,5 rebotes, el rendimiento del hispano-montenegrino ha firmado unas finales excepcionales: 7, 13, 21 y 30 puntos, para promediar 17,7 tantos en la eliminatoria por el título. Unos números que le han servido para ganar el 'MVP' de las finales.

Nikola Mirotic anotó 30 puntos en el último partido de las finales / Twitter: @OlimpiaMI1936

Las palabras de Mirotic tras ganar la liga

"Me siento bendecido de vivir este momento, en este momento de mi carrera darle a la afición este título, con mi entrenador favorito, Ettore Messina. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, de como hemos acabado el año. No fue una temporada fácil en su inicio, pero hemos luchado y hemos logrado un título muy importante. Pienso en mi familia, son todo para mí. Es especial que mis hijos hayan podido vivir esta alegría", reconoció Mirotic a los micrófonos de DAZN tras ganar la liga.

A sus 33 años, y con contrato hasta 2026, Mirotic cierra su primera campaña en Italia con una gran alegría, y con el primer título con Olimpia Milano. Una liga que, curiosamente, también fue el último trofeo que alzó como capitán del Barça tras derrotar al Real Madrid en la final ACB de 2023.