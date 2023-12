Joey Barton: "Las mujeres no deberían comentar fútbol masculino"

El ex jugador, actual entrenador del Bristol Rovers, desata una tormenta mediática en Gran Bretaña Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, lamenta la "misoginia sistémica" del fútbol y contesta a Barton

Joey Barton, de 41 años, desarrolló una digna carrera como jugador en el fútbol británico (también jugó en el Marsella) y ahora intenta abrirse camino como entrenador (dirige al Bristol Rovers), pero su nombre ha irrumpido en los titulares de la prensa inglesa por sus polémicas palabras sobre la presencia de la mujer en el fútbol masculino.

Concretamente, Barton fue entrevistado en el programa de Piers Morgan (el mismo periodista que entrevistó a Luis Rubiales tras el caso Hermoso) y aseguró que las mujeres no deberían comentar partidos de fútbol masculino "porque no tienen autoridad en la materia".

Barton también criticó la "agenda woke" que a su entender domina los medios de comunicación en la actualidad.

Además, en redes sociales Barton abundó en la misma línea. "Las mujeres no deberían hablar con ningún tipo de autoridad en el fútbol masculino. Vamos. Seamos serios. Es un juego completamente diferente. Si no lo aceptas... Siempre veremos las cosas de manera diferente. El fútbol femenino está prosperando. Fantástico de ver. No puedo tomar en serio nada de lo que dicen en el ámbito masculino".

Una de las primeras voces en alzarse frente a Barton ha sido la de Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, que criticó la "misoginia sistémica" que desvelan las palabras del entrenador inglés.

"Creo que el deporte es el último reducto de la sociedad en el que existe el privilegio masculino", lamentó Hayes.

"Quien no haya experimentado una misoginia sistémica, como muchas de nosotras, no puede comprender ni por un momento lo dañinas y perjudiciales que son ese tipo de declaraciones, sobre todo sabiendo que se pueden multiplicar rápidamente en las redes sociales".