Históricos en apuros

Valencia, Sevilla, Sampdoria, Schalke o Everton son algunos de los equipos históricos de las cinco grandes ligas que están en apuros Schalke o Stuttgart ya saben lo que es bajar a los infiernos recientemente

A los equipos que han estado históricamente acostumbrados a estar en las primeras divisiones les cuesta horrores bajar al barro y luchar por seguir en la élite. El caso de aquel Atlético de Madrid que descendió en los años 90 es buena prueba de ello. A menudo son equipos que no están hechos para pelear por la permanencia, por lo que encontrarse en esa situación les causa pavor. Este año, las grandes ligas tienen casos para aburrir.

No es habitual, pero hay hasta seis equipos considerados históricos y 'grandes' en sus respectivas ligas que se encuentran metidos, de lleno, en la lucha por no descender a los infiernos. En España hay dos equipos que destacan por encima del resto en esta 'inesperada' lucha: Sevilla y Valencia (séptimo y cuarto club que más partidos han disputado en Primera, respectivamente). Dos equipos tremendamente importantes de nuestro país que, pese a no estar en posiciones de descenso, se encuentran muy cerca.

Por plantilla, el conjunto hispalense estaba llamado a estar en la lucha por las posiciones, como mínimo, que dan acceso a la Europa League. Sin embargo, una planificación deportiva desastrosa, sin cubrir las bajas de jugadores capitales como Diego Carlos y Koundé, han lastrado y de qué manera la temporada. Siguen vivos en Europa, pero están a solo dos puntos del Getafe, antepenúltimo ahora mismo en la tabla.

No apuntaba tan alto como el Sevilla este Valencia puesto que el club seguía con su política de vender y ahorrar. Pero por jugadores no debería ni acercarse a las posiciones de descenso. La excesiva juventud del equipo, los malos resultados y, sobre todo, la guerra entre afición y dirigentes han llevado al equipo a estar ahora mismo empatado a puntos con el Getafe. O hay una vuelta de tuerca o el Valencia podría caer a Segunda.

Sampdoria y Everton, en problemas en Italia e Inglaterra

30 años atrás, la 'Samp' estaba disputando la final de la Champions contra el Barça con Mancini y Vialli a la cabeza. Hoy, tiene todas las papeletas para descender a Serie B tras una temporada completamente desastrosa. Apenas ha sumado 12 puntos en las 26 jornadas disputadas y tiene la salvación ya a 12 puntos. Solo un auténtico milagro podría salvarle. Es el décimo equipo histórico que más partidos ha disputado en Serie A.

Algo mejor anda el Everton, pero tampoco como para tirar cohetes. Y eso que con Sean Dyche parecía que el equipo podía empezar a escalar posiciones. Sin embargo, el equipo que más partidos ha disputado en la historia de la primera división del fútbol inglés apenas está a un punto de las posiciones que llevan directo a la Championship. Suerte que los 'toffees' ganaron en esta pasada jornada al Brentford...

Stuttgart y Schalke, dos equipos que ya han saboreado el descenso recientemente

Los 'rojos' han caído en el infierno en dos ocasiones en la última década pese a haber sido campeones en la 2006-2007. La primera fue en la temporada 15-16 y la segunda, en la 18-19. Sin embargo, en ambas ocasiones, el Stuttgart logró el ascenso de nuevo a la Bundesliga en la campaña siguiente. Este año apunta a ser el tercero, sinónimo de la inestabilidad que vive un club que es quinto en cuanto a número de partidos disputados en primera división. Marcha antepenúltimo ahora mismo, posición que le obligaría a jugarse una plaza ante el tercero de la Bundesliga 2.

Peor anda el Schalke, otro histórico que atraviesa en los últimos años un tremendo bache. Descendió la temporada 20-21 tras una campaña terrorífica donde quedaron últimos con total merecimiento y ha regresado a Bundesliga en esta, aunque todo apunta a ser un ascensor para volver a bajar. El proyecto está por los suelos. Andan penúltimos y la salvación está a tan solo dos puntos. Veremos qué sucede con el séptimo club que más temporadas ha estado en Bundesliga.