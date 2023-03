El Sevilla y Sampaoli cogen aire

Los hispalenses se impusieron al Almería por 2-1 con goles de Ocampos, de penalti, y Lamela Antes del duelo, parte de la afición del Sevilla protestó por el 'Caso Negreira' lanzando billetes falsos al campo

Habló el Sevilla con acento argentino este domingo en el Sánchez-Pizjuán, donde los de Nervión se impusieron al Almería con goles de de Ocampos, de penalti, y Lamela para poner de tierra de por medio con la zona de descenso y coger, de paso, algo de aire, que también toma Sampaoli después de la última victoria en la Europa League contra el Fenerbahçe y la de hoy en LaLiga.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander SEV 2 ________________ 1 ALM ALINEACIONES Sevilla Bono (Dmitrovic, 37'); Navas, Badé, Nianzou (Bryan Gil, 52'), Gudelj, Telles (Acuña, 63'); Jordan, Rakitic; Suso (Óliver Torres, 63'), Ocampos (Lamela, 63'); En-Nesyri. Almería Fernando; Pozo, Chumi (Baptistao, 77'), Ely, Babic, Akieme (Centelles, 13'); Eguaras, Puigmal (Portillo, 60'), Robertone; Luis Suárez, Touré (Ramazani, 12') (Sousa, 77'). Goles 0-1 M. 2 Akieme. 1-1 M. 46 Ocampos, de penalti. 2-1 m. 72 Lamela. Árbitro De Burgos Bengoetxea (vasco). TA: Badé (32'), Ocampos (45+3'), Gudelj (71') y Lamela (73') / Akieme (12'), Chumy (72'), Ely (83') y Baptistao (88'). Incidencias Sánchez-Pizjuán. 37.848 espectadores.

Antes del duelo, parte de la afición del Sevilla protestó por el 'Caso Negreira' lanzando al campo billetes falsos con los rostros impresos de Joan Laporta, Luis Rubiales y Enríquez Negreira. También se cantó "corrupción en la Federación". Hasta que Akieme acabó con la fiesta a los dos minutos de juego avanzando al Almería en el marcador tras un centro de Pozo desde la derecha.

Otra vez le tocaba a los hispalenses remar contracorriente, pero esta vez no se achicaron y consiguieron meter al Almería en su área para lograr el empate al filo del descanso desde el punto de penalti. Pozo derribó a Telles dentro del área y Ocampos no perdonó desde los once metros.

Antes, Bono se había visto obligado a abandonar el terreno de juego en camilla por un golpe en el costado. Salió con un collarín puesto, pero al parecer fue por puro protocolo. Después fue trasladado al hospital para someterse a pruebas médicas, y el club informó de que el portero marroquí está bien.

Si la primera parte fue accidentada por las lesiones -por el Almería habían caído también Akieme y Touré-, la segunda fue auténtico disfrute. El partido se rompió, cogió un ritmo vertiginoso y ahí merecieron más los indálicos, que desperdiciaron un mano a mano de Luis Suárez con Dmitrovic y un remate de Centelles que sacó Badé sobre la raya de gol.

Del posible 1-2 se pasó al 2-1 en un santiamén. Bryan Gil fue Bryan Gil por primera vez en mucho tiempo y regaló a Lamela un centro maravilloso desde el lado izquierdo que el argentino convirtió en gol con un testarazo inapelable. Explotó entonces el Pizjuán, que sufrió hasta el final pero acabó contento con su equipo en LaLiga después de mucho tiempo.