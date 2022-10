Las futbolistas de EE.UU. exigen medidas tras el informe sobre abusos en la liga

La investigación, de más de 300 páginas, denuncia abusos sexuales, verbales y emocionales por parte de entrenadores de la National Women’s Soccer League Escándalo en la federación estadounidense de fútbol femenino

Jugadoras y exjugadoras de fútbol en EE.UU. se unieron para exigir medidas y un cambio radical en el fútbol femenino después que se diera a conocer un informe que señala un abuso sistemático hacia ellas y durante años en la National Women's Soccer League, la Liga Femenina de Fútbol Profesional del país; pero también en las categorías inferiores.

Los informes de The Athtletic y The Washington Post, donde se acusó a Richi Burke por abusar de las jugadoras que entrenaba en el Washington Spirit, a parte de hacer bromas y comentarios racistas; dieron el empujón a Sally Q. Yates, del del bufete de abogados King & Spalding, para empezar con una gran investigación.

Cerca de 200 jugadoras en activo, retiradas, entrenadores, propietarios de clubes y personal de plantilla fueron entrevistados y las respuestas dejaron en evidencia el abuso de poder; por comentarios con contenido sexual, tocamientos indeseados o hasta relaciones sexuales coercitivas.

Today, U.S. Soccer released the full findings and recommendations of Sally Q. Yates’ independent investigation and announced plans to immediately work to implement those recommendations in collaboration with U.S. Soccer members at all levels of the game » https://t.co/deNMfKPxYK pic.twitter.com/2i3Mn92wDA