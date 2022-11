Eder Sarabia: "Veo al equipo inspirado y preciso"

El técnico del Andorra recalca el buen momento en el que se encuentra su equipo Tiene dudas sobre el once inicial después de que la victoria ante el Lugo se la dieran los suplentes

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, elogió el estado de su plantilla antes de visitar al UD Ibiza, el último clasificado de la Liga SmartBank. "Veo al equipo inspirado y preciso. Llegamos en muy buen momento". Lo hace después de la contundente victoria de la pasada jornada, la cual dio alas al equipo.

El entrenador de Bilbao no podrá contar con los lesionados 'Petxa' y Bundu y ya está disponible el portero Raúl Lizoain. "Hemos hecho una semana espectacular de entrenamientos. Creo que otro día hicimos el mejor de la temporada. Y hoy también a pesar del frío y de las horas".

Para Eder Sarabia el partido ante el UD Ibiza es toda una incógnita después de la destitución de Juan Antonio Anquela. El Ibiza lo dirigirá su secretario técnico, Carlos Sánchez. "Está vez nos tocará enfocarnos más en nosotros ya que habíamos analizado muchos partidos con Anquela en el banquillo. Nos tocará repasar más cosas de toda la temporada y fijarnos más en la capacidad individual de algunos de sus futbolistas. Tienen jugadores muy buenos".

El FC Andorra llega después de golear por cuatro goles a cero al Lugo. "Estamos obligados a seguir en está línea de crecimiento y que el juego nos lleve al resultado".

Sobre la alineación, Eder Sarabia tiene muchas dudas ya que contra el Lugo fueron los suplentes los que dieron el triunfo. "Confío mucho en todos mis jugadores y eso nos hace ser más fuertes si cabe".

También recordo el último partido en Can Misses dónde el equipo perdió pordos goles a uno con dos goles de 'Davo'. "Recuerdo mucho aquel partido ya que no teníamos las cosas tan claras como las tenemos ahora. Una de las grandes evoluciones del equipo es ser cada vez más fiel a lo que hacemos. Y a Ibiza esta vez vamos con mucho convencimiento".

Sobre el cambio de entrenadores en el Ibiza, Eder Sarabia no se quiso mojar mucho. "No me gusta meterme en casa ajena. Entiendo que cada uno decide las cosas lo mejor posible. Yo soy más de proyectos de largo plazo. Lo aprendí de Quique Setién que cuando voy a un equipo pienso que me voy a quedar toda la vida. Los proyectos con más estabilidad son los que dan más resultados", sentenció Eder Sarabia.