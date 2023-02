Zidane avisa: "Puede pasar muy rápido que vuelva a los banquillos"

El PSG aparece en el horizonte, a la espera de ver qué sucede en la Champions League para valorar la continuidad de Galtier Este pasado martes se anunció como nuevo embajador de la escudería Alpine de la Formula 1

Zinedine Zidane confirmó que podría regresar pronto a los banquillos, a pesar de que se le esfumó la posibilidad de entrenar a la selección francesa con la renovación de Didier Deschamps hasta 2026.

El sueño del francés era coger las riendas de la selección de su país tras el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, esta posibilidad se esfumó con la renovación del Deschamps y tras la negativa de Noël Le Graet, apartado ahora por sus declaraciones irrespetuosas hacia Zidane.

Este pasado martes se anunció como nuevo embajador de la escudería Alpine de la Formula 1, acto en el que atendió a los medios de comunicación y en las que dejó unas declaraciones sorprendentes.

"Si tengo que entrenar mañana, eso no me impedirá seguir trabajando con el equipo Alpine. Forma parte de nuestro acuerdo como embajador. Volver a entrenar sigue siendo mi objetivo. Hoy tengo tiempo y no sé cuánto durará. Ahora tengo tiempo, quizás hasta junio, pero también puede pasar muy rápido que vuelva a los banquillos" comunicó a Le Figaro en el acto organizado por Alpine.

Ahora, el PSG aparece en el horizonte, a la espera de ver qué sucede en la Champions League para valorar la continuidad de Galtier, y otras opciones sobre la mesa como Qatar, que sigue soñando con poder adquirir a Zizou.