Trincao se abre y habla de los errores de la pasada temporada

El ex del Barça actualmente en el Sporting de Lisboa, hace balance de lo acontecido el pasado curso y de los objetivos para la próxima campaña Continuará en el Sporting, que se ha echo con la propiedad del jugador

El ex del Barça Francisco Trincao, actualmente en el Sporting de Lisboa, ha hecho balance de lo sucedido la pasada temporada y se ha puesto objetivos de cara a este curso. En una atención a la prensa llevada a cabo en la concentración del equipo lisboeta que está haciendo en el Algarve, Trincao ha explicado que el año pasado los jugadores pensaron más por sí mismos que por el equipo como colectivo y que faltó hambre de títulos. Pero esta pretemporada se están haciendo las cosas de manera diferente: "Simplemente siendo una familia, fortaleciendo al grupo y ahora preparándose de la mejor manera para corregir los errores de la temporada pasada". "creo que esta temporada será mejor".

Trincao se marca varios objetivos de cara a este nuevo curso. En lo personal "hacer lo que siempre he hecho, dar lo mejor de mí para ayudar, ganar partidos y hacer feliz a la afición. Creo que me he adaptado al equipo y a las ideas del entrenador, haré todo lo posible para estar lo mejor posible y seguir así". En lo referente al equipo, Ahora mismo solo preparar bien la pretemporada y centrarnos en el primer partido, luego ganar partido a partido".

Francisco Trincao vive probablemente uno de los mejores momentos de su corta carrera deportiva ya que tan solo tiene 23 años. Tras su paso por el Barça, donde consiguió la Copa del rey la temporada 2020-2021 bajo las órdenes de Ronald Koeman, ahora afronta su segunda temporada en el Sporting de Lisboa. El año pasado jugó los 34 partidos de la Liga portuguesa, 26 de ellos como titular, marcando diez goles y repartiendo dos asistencias.