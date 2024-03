Perdomo volvió a entrenarse en Chacarita tras el coma: "Los médicos me dicen que fue un milagro"

El pasado 22 de enero, la vida de Luciano Perdomo estuvo en serio peligro. El capitán de Chacarita Juniors, equipo de Argentina, se dirigía al entrenamiento del equipo 'Funebrero' cuando un camión le sorprendió en la vía. Al futbolista de 27 años le esperaba una semana en coma con pronóstico reservado. Ahora, abonándose a los milagros y en plazo de menos de mes y medio, volvió a entrenarse con el equipo.

"Estuve una semana en coma inducido, del 22 al 29. No me acuerdo de nada. El martes 30 ya estaba consciente, no entendía lo que había pasado. Las cosas siempre pasan por algo. Lloré mucho. Estuve mucho en coma", indicó en una entrevista con 'Radio La Red' de Argentina.

"Los médicos me dicen que fue un milagro"

A pesar del durísimo impacto y del peligro inicial de muerte, Perdomo no tuvo comprometidos los órganos vitales en su recuperación. Poco a poco volvió a la conciencia, dejando impactados a los profesionales del Hospital de San Miguel del Monte.

"Los médicos me dijeron que esto fue un milagro y que tengo un Dios aparte. No pueden creer la recuperación que tuve. Porque como llegué ahí, que a los 10/12 días me pasaran a sala común, los médicos se sorprendieron por mi evolución. Se frenaban en mi habitación y decían ‘Luciano, no lo puedo creer’. Ellos me filmaban porque no podían creerlo", añadió en la entrevista.

El 'Puchi', como le apodan en el rentado nacional, está de regreso bajo las órdenes de Aníbal Biggeri. El equipo marcha noveno en el Grupo A de la Primera Nacional, segunda división de Argentina.