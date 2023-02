Marcelo ficha por el Fluminense

El lateral brasileño regresa al club en el que comenzó su carrera El exjugador del Real Madrid se desvinculó recientemente del Olympiacos

Marcelo Vieira regresa a Fluminense. El exjugador del Real Madrid ficha por el equipo en el que dio comienzo su carrera y que le permitió firmar posteriormente por el conjunto blanco en enero de 2007.

Así lo ha anunciado el club a través de sus redes sociales hace escasos minutos. "Ha llegado la hora de volver", escribe el Fluminense sobre el regreso de Marcelo 16 años después.

El lateral zurdo se desvinculó recientemente del Olympiacos tras una breve etapa en Grecia y no escondía su deseo de regresar algún día al Real Madrid. "Me veo regresando al Madrid, intentando ayudar a los niños. No me veo volviendo sin hacer nada, sino ayudando igual que cuando llegué con 18 años, aportando mi granito de arena", dijo en una entrevista para ESPN.

Pero eso tendrá que esperar. De momento, a sus 34 años, seguirá con su carrera como futbolista en Brasil.