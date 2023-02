La irregular temporada del regular Antonio Adán con el Sporting de Portugal

El portero español colecciona paradas clave pero también errores inusuales Con 35 años, vive su tercer año en Portugal y mantiene la confianza del técnico Rúben Amorim

El portero español Antonio Adán, que hace gala de su experiencia y regularidad, atraviesa una temporada irregular en el Sporting de Portugal, con paradas clave pero también errores inusuales.

Adán, de 35 años, vive su tercer año, y el más difícil, en Portugal. Su conjunto empezó la liga como uno de los favoritos, pero actualmente es cuarto y está lejos de la cabeza, mientras que en Europa tuvo un susto tras un error suyo.

El pasado día 16, en el partido de ida de los dieciseisavos de la Liga Europa ante el Midtjylland danés, Adán erró un pase y lanzó el balón a los pies del egipcio Eman Ashour, que anotó en el minuto 77. Pero unos instantes antes, el mismo Ashour vio cómo Antonio Adán le negaba el gol con una parada muy ajustada.

El uruguayo Coates logró el 1-1 en la última jugada y evitó una crisis mayor para el Sporting, que avanzó a los octavos el pasado jueves con una victoria por 0-4, con Adán de nuevo en plena forma.

No fue la primera noche de pesadilla de Antonio Adán en Europa con el Sporting ya que el pasado octubre, en la fase de grupos de la Champions, vivió uno de los peores partidos de su carrera contra el Marsella. Provocó errores que condujeron directamente a los dos primeros goles de los galos, y en el minuto 23 vio la tarjeta roja por defender un balón fuera del área. El encuentro se saldó con una derrota por 4-1.

El entrenador del Sporting, Rúben Amorim, ya ha salido en defensa de su portero y ha asegurado que "mantiene la confianza" en el español. "¿Cuántos de nuestros jugadores han tenido tan sólo que empujar el balón a la portería y no lo han conseguido? Adán ha cometido un error aquí o allá esta temporada y tiene mucha visibilidad", dijo el técnico en una reciente rueda de prensa. "Le noté muy seguro, tiene experiencia (...) Mantengo la confianza", declaró.

Antonio Adán, portero del Sporting de Portugal | EFE

ADÁN, REFLEJO DE UN SPORTING INCONSISTENTE

A pesar de algunos errores puntuales, Antonio Adán ha sido a menudo el salvador de un Sporting que también está cuajando una campaña inconsistente. Los 'leones' han alternado grandes victorias con reveses ante rivales a priori asequibles.

En los últimos tres meses, por ejemplo, han goleado al Braga por 5-0 en dos ocasiones, pero también han perdido contra el colista, además del reciente empate contra el séptimo clasificado de la liga danesa.

El propio portero, en la rueda de prensa previa al choque contra el Midtjylland, reconoció "que la temporada está siendo irregular para todos", pero que asume sus errores "con total responsabilidad". "Llevo más de 110 partidos con el Sporting. Hay que relativizar todo, asumir los errores puntuales que he cometido, pero considero, y no quiero cambiar la opinión de nadie, que estoy a un gran nivel y me veo con confianza y fuerza para seguir jugando", dijo.

Adán también señaló que "en la vida hay más veces en las que pierdes que en las que ganas. En el fútbol es lo mismo".

Antonio Adán, en una acción del partido ante el Manchester City en la Champions League del pasado marzo de 2022 | EF

SU SEGURIDAD Y EXPERIENCIA, CLAVES PARA EL TÍTULO

A pesar de algunos malos momentos, Antonio Adán Garrido (Madrid, 1987) es muy querido por la afición del club verdiblanco, al que llegó en 2020. A finales de diciembre fue incluso elegido "Futbolista del Año" en la gala de premios del Sporting.

En su año de debut, su seguridad y experiencia bajo los palos fue clave para ganar la Liga, la primera del Sporting en 19 años. Desde entonces, el cancerbero madrileño ha sido titular indiscutible en el once de Amorim, con lo que ha revitalizado una carrera marcada por etapas en el Real y el Atlético de Madrid.