La inesperada 'desaparición' de Dele Alli: "Esperamos que no haya tenido un accidente..."

Senol Gunes, su entrenador, explicó en rueda de prensa que había faltado a los entrenamientos El jugador del Beskitas de Estambul, que pasa por un mal momento en el equipo, desmintió al técnico por redes

Una más de Dele Alli, que no está pasando por el mejor momento de su carrera. El jugador del Beskitas de Estambul, que llegó al club cedido por el Everton, vive una época dura en Turquía. Desde que Senol Gunes llegó al banquillo, el jugador ha visto su protagonismo escandalosamente reducido hasta el punto de ser apartado de la dinámica del equipo.

En este contexto, el centrocampista británico ha perdido totalmente su compromiso con el equipo. La situación ha escalado tanto que Senol Gunes, el técnico del equipo turco, explicó en rueda de prensa que Dele Alli estaba desaparecido.

"Dele Alli no vino esta vez al entrenamiento. Está lloviendo, debe ser por eso que no vino. Estamos tratando de contactarlo, pero no podemos comunicarnos con él por teléfono. Esperemos que no haya tenido un accidente", dijo el míster sin ningún tipo de disimulo.El futbolista, que recibió una avalancha de mensajes a través de sus redes, decidió aclarar la situación vía Instagram Stories: "Hola chicos, he recibido muchos mensajes así que quería aclarar la situación. El club me ha dado permiso para asistir a una cita médica hoy. Mañana volveré al entrenamiento como de normal".

Dele Alli ha aclarado la situación a través de una historia de Instagram | Instagram @dele | Twitter @MailSport

Se trata de un añadido más a la complicada situación que el futbolista británico está viviendo en el club y que, tal y como le ha dejado claro el técnico, se alargará hasta final de temporada.