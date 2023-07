Gremio admite que Luis Suárez "es un problema"

El entrenador de Gremio admite que la situación entre Suárez y el Inter de Miami: “Es un problema que está en manos del Presidente del club. Están intercambiando ideas". El técnico está inquieto por los rumores y pide una solución rápida: "parece una telenovela mexicana que debe terminar ya"

Luis Suárez se ha convertido en un problema para el Gremio brasileño y está protagonizando un 'culebrón' sobre su futuro más inmediato. El uruguayo habría aceptado una oferta del Inter de Miami para juntarse con sus amigos Leo Messi, Jordi Alba y Busquets.

El problema de Luis Suárez es que el Gremio no está por la labor de negociar el traspaso del jugador charrúa. Los brasileños han remitido al club de la MLS a la clásula de rescisión del jugador que está firmada en 70 millones de euros.

Pese a los intentos de Suárez por forzar una salida inmediata, el Inter Miami tiene además un ‘Plan B’ para firmarlo a final de año si no se llega a un acuerdo en esta ventana de traspasos. Ahora mismo es una incógnita si el jugador va a jugar mañana sábado según las palabras de su míster: “Yo ya hablé con Suárez, él solo va a jugar si está enfocado en Grêmio. Si él me dice que su cabeza está en otra parte, no da para contar con jugadores así”.

Toda la rumorología de los últimos días de su fichaje para la MLS no ha dejado por el momento que el club brasileño rebaje las pretenciones y también a través de su entrenador, Renato Gaúcho afirma que el club quiera que siga: “todo lo que se dice sigue siendo cierto. Por supuesto que queremos que Suárez se quede. No puedo responder por él. Sé lo que piensa él y lo que piensa el club. Por ahora, ha estado hablando con la junta y el presidente”.

Al final, toda la comparenencia estuvo marcada por el futuro de Luis Suárez en el Gremio hasta que el entrenador se mostró un poco cansado del tema.