Muere Sir Bobby Charlton a los 86 años de edad

El ex jugador del Machester United, balón de oro en 1966, ha fallecido a los 86 años

Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol, ha fallecido este sábado a los 86 años de edad.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Sir Bobby Charlton falleció pacíficamente en la madrugada del sábado. Estaba rodeado de su familia”. Así ha comunicado la familia del histórico exjugador del Manchester United su muerte a los 86 años.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.