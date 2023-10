El Shakhtar de Srna golea y ya mira al Barça

Los ucranianos vencieron en Lviv al LNZ Cherkasy por 3-0 Fue el estreno en el banquillo del legendario exjugador croata

El Shakhtar ya puede pensar en el Barça. Su próximo rival en la Champions League por la tercera jornada de la fase de grupos fue testigo del triunfo de los 'mineros' 3-0 ante el LNZ Cherkasy, goleando en el debut de su entrenador interino, Darijo Srna, y afilando las armas para visitar a los catalanes entre semana. Los goles de Danylo Sikan y Kevin Kelsy fueron suficientes para la goleada en Lviv que les deja en segunda posición de la Premier League ucraniana.

FICHA TÉCNICA Premier League Ucrania SHA 3 ________________ 0 LNZ ALINEACIONES Shakhtar Riznyk; Konoplya, Bondar, Rakitskyi, Topalov (Azarovi, 58'); Stepanenko (Nazaryna, 86'); Zubkov, Bondarenko, Kryskiv (Eguinaldo, 86'), Newerton (Sudakov, 58'); Sikan (Kelsy, 76'). LNZ Cherkasy Penkov; Nasonov, Muravskyi, Selin (Kovalyov, 79'), Stasyuk; Rybalka (Naumets, 69'); Shestakov (Oliynyk, 75'), Boyko, Kalyuzhny, Norenkov; Khoblenko (Pryadun, 70'). Goles 1-0 M. 19 Sikan. 2-0 M. 83 Kelsy. 3-0 M. 90 Kelsy. Árbitro Kateryna Monzul. TA: Bondarenko (34'), Konoplya (78'). Indicencias Jornada 11. Arena Lviv. Sin espectadores.

La turbulenta semana dejó al Shakhtar a merced de su héroe. El que fuera jugador de su club durante 15 años, además de capitán y leyenda, también bajó a salvar el barco como entrenador desde su cargo actual de director deportivo. La salida de Patrick van Leeuwen dejó a Srna como hombre al mando del navío y su estreno llegó apenas cuatro días antes de medirse a los culés en Montjuïc, con la victoria como obligación para dar caza al líder Kryvbas.

No se expandió el pánico en el equipo 'minero', que cuidó a algunas de sus figuras pensando en la Champions. Matvienko y Nazaryna no hicieron parte del once y Sudakov, la gran estrella del equipo en ofensiva, entró apenas la última media hora, todo a fin de estar al 100% en Barcelona tras sus partidos con Ucrania.

El que no faltó a la cita fue Danylo Sikan, nuevo héroe del Shakhtar y un nombre a mirar de cara al encuentro ante los azulgranas. Ya se escuchó nombrar en la segunda jornada de la Liga de Campeones, cuando su doblete valió para obrar la remontada en Amberes; y ahora 'mojó' también en la Premier ucraniana. El ariete se aprovechó de una gran jugada por banda de Zubkov para definir tras una 'dejada' de Bondarenko.

Aunque no fue el único goleador de la tarde. El venezolano Kevin Kelsy no quiso quedarse fuera de la fiesta y, a sus 19 años, marcó sus primeros dos goles en la liga para 'matar' el partido, regalarle un triunfo a Srna en su debut y ponerse a tono con su ‘nuevo’ plan. El Barça de Xavi Hernández espera.